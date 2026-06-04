九州は南部を中心に、発達した雨雲がかかっています。今夜初めごろにかけて局地的に激しい雷雨となり、滝のような雨の降るおそれがあります。四国や中国地方の一部でも、夕方以降は雨が降り出すでしょう。きょう4日（木）は、九州北部や中国、近畿で梅雨入りの発表がありました。西日本は5日（金）も雲が多めですが、雨は昼前までに止む地域がほとんどです。6日（土）は全国的に天気が変わりやすいとはいえ、日本海側を中心に晴れ