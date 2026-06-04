BLACK SAMURAI 富山 Homecoming米プロバスケットボール（NBA）レイカーズの八村塁が世界の舞台で学んだ経験をもとに設計した「BLACK SAMURAI 2026」は4日、八村にとって初となる公式凱旋イベント「BLACK SAMURAI 富山 Homecoming」を、8月22日に故郷の富山県で開催すると発表した。世界へ挑戦し続ける八村が「自身の原点」である富山へ単に帰ってくるだけでなく、「地元へ何を残せるか」をテーマに富山県・富山市・地元企業な