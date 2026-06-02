3Dプリンターで複製した傘立ての水受け、丸ノ内線車内に立ち上げた偽のWi-Fi、そして中間者攻撃──。セブンの侵入工作は台本通りに進んでいたはずだった。だが、アクティブエージェントのオフィスから社員たちが一斉に飛び出した瞬間、セブンは自分が致命的な取り違えをしていたことを悟る。SF作家・藤井太洋による「近未来クライム小説」第3回！