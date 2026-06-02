英国の劇場の非常口でケイト・モスさんが喫煙している1枚。写真家グレッグ・ブレナンさんが撮影した中で最も有名なものとなった/Greg Brennan（CNN）英国の写真家グレッグ・ブレナンさん（53）は、非常階段の下で毛皮のコートをまとい、たばこを手にしたケイト・モスさんを見つけた時、またとない場面に遭遇したことを確信した。2007年のことだ。しかし、この夜撮った写真のうち1枚（しかも自身が一番気に入った写真とは違う1枚）