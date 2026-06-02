海水浴シーズンを前に新潟市で水難事故に対応する訓練が行われました。夏の水難事故に備え消防隊員が訓練を行いました。釣り人が海に転落した想定でクレーンを使って引き上げる訓練です。このほか浮き輪の入った銃で救助したり服を着たまま要救助者を運んだりする訓練に臨みました。【新潟市北消防署消防士長 杉浦 恭平 さん】「これから水難事故が増えてきますのでライフジャケットの着用とかあと子どもから目を離さ