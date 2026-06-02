2日午前8時前、南魚沼市の主要地方道で、市民バスが縁石と衝突する事故がありました。この事故で、バスに乗っていた小学生1人が搬送されています。警察によりますと2日午前8時前、バスに乗っていた小学生が通う学校関係者から「交通事故です」と警察に通報がありました。市民バスには、通学のために小学生3人が乗車していて、うち女子小学生1人が脇腹の痛みを訴え病院に搬送されたということです。他の小学生2人と運転手の50代男性