Clipped From Video（CNN）フランス海軍は先月31日、ロシアの港から出航した制裁対象の石油タンカーを拿捕（だほ）した。拿捕したタンカーはここ数カ月で3隻目となる。フランスのマクロン大統領は1日、X（旧ツイッター）で石油タンカー「タゴール」を大西洋の「公海上で英国を含む複数のパートナーの支援のもと海洋法を厳格に順守して」拿捕したと発表した。マダガスカル船籍として登録された同タンカーはロシアのウンバ港を出航し