商店街の活性化と言えば、お祭り、グルメフェス、謎解きイベントなど、全国各地で取り組みは多々あるが、まさか「卓球台を置こう」という発想にはなかなかならない。これを実践して盛り上がっている例が、京島（東京都墨田区）にある。商店街の活性化という文脈で語られることも多いが、この取り組みは必ずしもそれだけを目的としたものではない。ここで展開されているプロジェクトは、公共空間に新しい使い方や関係性を生み出す試