起業してビジネスが軌道に乗ったら、次なるステージを目指して新事業を展開しようと経営者は考えるもの。しかし、むやみに事業領域を広げることで失敗するリスクもある。小さな文具通販会社から始まり急成長を遂げたアスクルの創業者が、事業領域を広げて成功するコツを語る。※本稿は、実業家の岩田彰一郎『起業家になる前に知っておいてほしいこと 経営の難問を乗り越えるたった一つの考え方』（PHP研究所）の一部を抜粋・編集し