今年（2026年）4月、高知県南国市の60代女性が、福岡県警を名乗る男らから666万円をだまし取られていたことが分かりました。高知県警によりますと、4月22日、南国市の60代女性の携帯電話に「福岡関税局」という組織を名乗る男から、「あなたを送り主とする上海行きの不審な郵便物がある」と電話がありました。女性が心当たりがないことを伝えると、福岡県警や検察などを名乗る別の男らから、女性に対し、詐欺グループの一味