6月1日は「電波の日」です。電波を広く国民が使えるようになったことを記念して式典が開かれました。長野市で開かれた式典には放送局や電気通信事業者などが出席しました。【信越総合通信局鈴木厚志局長】「電波の日は昭和25年6月1日 に電波法、放送法等が施行され電波の利用が広く国民に解放されたことを記念して制定されました」式典では、新潟や長野で電波の利用や情報通信の発展に貢献した団体や個人が表彰されました。県内