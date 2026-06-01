中日2軍戦の中継で見つかった“ロックバンド”本塁打を追った中継カメラに映った“7文字”が、ファンの間で話題となっている。中日2軍は31日、ファーム交流戦で楽天と対戦。4回、森駿太内野手が右翼スタンドに放った一発は、人気ロックバンドのファンにも知れ渡る“コラボ弾”となった。期待の19歳が衝撃アーチを放った。4回1死一、二塁で迎えた第2打席、森が初球のフォークを捉えて確信弾。力強いスイングから放たれた打球は