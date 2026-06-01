詐欺の疑いで、宮城県に住む無職の男が（24）が6月1日、逮捕されました。警察の調べによりますと、男は去年8月14日午後4時前、新潟市内の商業施設で、店に陳列されていた販売価格3万2890円の釣りざおに貼られていた値札シールをはがして破棄し、他の商品に貼られていた販売価格4290円の値札シールに張り替え、この釣りざおをだまし取った疑いです。男は同じ日に三条市内の商業施設で、3万8390円の釣りざおの値札を破棄