最優秀作品に選ばれたのは、ナミブ砂漠を上空から撮影したエドワード・ハスラー氏の作品/Ed Hasler（CNN）ホッキョクグマの昼寝、雨が上がったナミブ砂漠の光景、ソウルの屋台で蒸し上がった大皿いっぱいの肉まん――。そんな場面をとらえたナショナルジオグラフィック・トラベラー（英国）写真コンテストの受賞作品が発表された。今年で15回目を迎える同コンテストは、都市、人物、風景、野生生物、食、ポートフォリオ、航空、ラ