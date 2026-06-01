★激安スーパーで調査！月の食費が一番安いお客さんグランプリ★ 【出演者】コットン 【今回インタビューした店舗】トライアル西友二俣川店 ◼️小島さん自家製ダレレシピ ★薬味ダレ・長ネギ（白い部分）・ニラ・ミョウガ?★をきざんで、容器に入れる?酢と醤油を半々に薬味がヒタヒタになるぐらいまで入れる?だし醤油とごま油を少し回しかける完成※量はすべてお好み ◼️夏菜