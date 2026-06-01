5月31日（日）、沖縄県那覇市のGOLD DISC OKINAWAにて、Neil（二イル）初となるバックバンド編成でのワンマンライブが開催された。6月8日に15歳の誕生日を迎えるNeilにとって、14歳最後のライブであり、その記念すべき公演には＜Goodbye Fourteen＞というタイトルが掲げられた。会場が暗転し、バンドによるイントロが鳴り響くとNeilがステージに登場。オープニングを飾ったのはメジャーデビュー曲「Someday」だ。変声期を迎えなが