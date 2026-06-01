閣議で意見に耳を傾けるトランプ米大統領＝27日/Win McNamee/Getty Images（CNN）トランプ米大統領は先月29日に側近らと会合した後、イランとの合意案に修正を求めたことがわかった。当局者らが明らかにした。トランプ氏が求めた修正内容が正確にどのようなものなのかは明らかにならなかったが、当局者らによると、イランの核関連およびホルムズ海峡再開の誓約をめぐり、より強い文言を盛り込むよう主張している。湾岸地域の米国の