イオンは、プライベートブランド（PB）「トップバリュ」の食品・日用品の全アイテムにおいて、環境配慮商品への切り替えが2025年度末までに完了した。おいしさと品質を維持しつつ、独自基準で原料調達から商品設計、包装資材まで各工程を見直している。足元ではもやしの袋サイズをコンパクト化したり、豚肉の発泡トレーをなくしたり、プラスチック使用量の削減を推進する。5月28日にサステナブル戦略進捗説明等に関する記者会