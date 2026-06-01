通信カラオケ・JOYSOUNDの映像視聴サービス「みるハコ」で、映画『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』のBlu-ray発売を記念し、映画関連トレーラー8曲を収録した映像コンテンツ「映画『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』トレーラーコレクション」が、6月1日から7月31日まで無料配信される。『ヒプノシスマイク』「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-」は、2017年9月に始動した音楽原作キャラクターラッププロジ