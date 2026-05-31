halcaが8月19日(水)に13thシングル「NEW GAME」を発売することが決定した。今作のリード曲「NEW GAME」は、7月から放送の TVアニメ『対ありでした。〜お嬢さまは格闘ゲームなんてしない〜』のエンディング主題歌に起用されている。13thシングルのカップリングには先行配信中の新曲「あほっとぽていと」を収録。 あわせて、早期予約特典および店舗購入者特典も決定した。リリース決定にあたり、halcaと、「NEW GAME」の作詞・作曲を