新年度が始まって1カ月ほど経つ5月は、子どもが「なんとなく元気がない」「朝起きられない」「お腹が痛いと言う」「学校や園に行きたがらない」といった不調を訴えることがあります。いわゆる五月病や六月病なのか、たださぼりたいだけなのか……。不調の原因は何なのでしょうか。注意したい症状や対策について、医療法人つばさ会高座渋谷つばさクリニック病院の武井智昭先生に伺いました。――5月になると、子どもの体調不良が増