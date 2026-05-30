きょう（30日）、香川県丸亀市の本島沖でプレジャーボートが故障し、海上保安署の巡視艇が救助しました。 【発生場所の地図】瀬戸内海でプレジャーボートが故障…男女6人乗船も海上保安署の巡視艇「みねぐも」がえい航、全員無事 坂出海上保安署によりますと、午前11時12分岡山県倉敷市の男性船長（49）のプレジャーボートから「本島フクベ鼻付近海上で、機関故障した」と118番通報がありま