小学生たちが競い合うミニバスケットボールの大会が岡山市東区できょう（30日）から始まり、会場いっぱいに元気な声が響いています。 【写真をみる】小学生の元気いっぱいのプレーミニバス大会 63回目の大会トライフープ岡山の石原史隆選手も激励 今年で63回目となるこの大会に参加するのは、岡山市内のミニバスケットボールのチーム男女合わせて32チームです。開会式には、トライフ&#