警察によりますときょう（30日）午前10時20分ごろ、香川県土庄町の岸壁で運搬船の係留作業をしていた81歳の男性が船から海に転落しました。 【発生現場付近の地図】81歳の男性が運搬船の係留作業中に船から海に転落 男性（81）が転落した現場は小豆地区消防本部北側の岸壁です。現場付近にいた40代の男性が、海への転落した音を聞き、救助に駆け付け、その後消防に通報したものです。男性（81）はドクターヘリで高松市の