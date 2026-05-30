今夏の欧州サッカー界でも1、2を争う大ヒット補強だったと言えるだろう。リヴァプールからバイエルンへ加入したコロンビア代表FWルイス・ディアスは1年目から大爆発。チャンピオンズリーグ制覇こそ届かなかったが、ブンデスリーガとDFBポカール制覇に大きく貢献。全コンペティションを合わせてディアスは26ゴール23アシストと見事な成績を残した。『ESPN Colombia』のインタビューにて、ディアスも大充実のシーズンだったと振り返