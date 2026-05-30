栗林公園を訪れた観光客 香川県は28日、2025年に香川県を訪れた県外観光客数が前年比5.1％増の973万4000人だったと発表しました。4年連続の増加で、瀬戸大橋が開通した1988年の1035万人に次ぐ人数でした。 主な観光地は、琴平が234万人、小豆島が107万人、栗林公園が80万人、屋島が55万人、父母ヶ浜が50万人、地中美術館が22万人などです。 香川県交流推進課は「円安や国際線増便によるインバウンドの増加、県立アリ