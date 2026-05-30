AGEsは皮膚のコラーゲンや血管壁のたんぱく質に結合し、本来の弾力や柔軟性を失わせる方向に作用します。しわやたるみ、血管の硬化、骨の強度低下など、老化として現れるさまざまな変化の背景に、AGEsの蓄積が関与している可能性があります。身体の内側と外側、両面から老化とAGEsの関係を整理します。 監修医師：井筒 琢磨（医師）江戸川病院所属。専門領域分類は内科（糖尿病内科、腎臓内科） 2014年 宮城県仙台市立