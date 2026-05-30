資料丸亀市役所 熱中症対策として、香川県丸亀市は2026年6月1日、市役所1階ロビーにマイボトル専用のウォーターサーバー（給水スポット）を設置します。市役所の開庁時間であれば、マイボトルを持参すると誰でも無料で利用できます。 ペットボトルの消費を抑えてプラスチックごみを削減する「脱炭素・ゼロカーボンシティの推進」、こまめな水分補給による「熱中症対策の強化」、市の