20代で子宮内膜症と診断され、「妊娠しづらいかもしれない」という不安を抱えていた陽子さん（仮称）。35歳の結婚を機に検査を受けるとAMH（卵巣予備能）の低さが発覚します。不透明な病院選びや仕事との両立に悩み、治療をやめようと葛藤する中で、専門医のアドバイスや治療仲間の支えを得て、自分に合った「高刺激」の体外受精へステップアップ。約1年半の治療を経て妊娠・出産を叶えた体験談を紹介します。 ※本記事は、個人