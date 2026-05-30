死亡事故の現場（香川県三豊市高瀬町上麻） 29日夜、香川県三豊市で乗用車と軽自動車が正面衝突し、軽自動車を運転していた男性が死亡しました。 三豊警察署によりますと、29日午後9時10分ごろ、三豊市高瀬町上麻の県道で乗用車と軽自動車が正面衝突しました。 この事故で軽自動車を運転していた三豊市の会社員の男性（24）が頭などを強く打ち、病院に搬送されましたが約2時間40分後に死亡しました。 乗用車を運転し