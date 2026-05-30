フリーアナウンサー有働由美子（57）が、パーソナリティーを務める29日放送のニッポン放送「うどうのらじお」（金曜午後3時30分）に出演。店員の態度急変にあぜんとした。オープニングで、古巣NHKがある東京・渋谷の思い出についてトーク。アシスタントの熊谷実帆アナウンサーが学生時代に渋谷ヒカリエの化粧品店「ロクシタン」でアルバイトをしていたという話題から、熊谷アナが店員、有働が客として寸劇を披露する場面があった。