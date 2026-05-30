お笑いコンビ、オードリーの若林正恭さんが2026年5月29日放送の「あさイチ」（NHK）に、「作家」の肩書きで出演、初めて書いた小説「青天」の誕生話などを披露した。若林さんはこれまでエッセー集を3冊出版、どれも30万部を超えるベストセラーとなっており、書き手としても注目を集めている。「青天」はアメフトにエネルギーをぶつける高校生が主人公で、26年2月に発売され、発行部数28万部のベストセラーになっている。「自分の才