13歳で地元・山口を離れ、HKT48のメンバーとして、福岡でアイドル活動を始めた村重杏奈さん。当時は「弱みを見せられない」「かわいく振る舞えない」という葛藤を抱えていました。SNSで「不人気」と書かれ、実家に逃げ帰るほど追い詰められた村重さんを、再び福岡へ向かわせた家族の言葉とは。 【写真】「全員美形すぎる」村重さんと3人のきょうだい、ママと祖母の集合ショット ほか（6枚目/全13枚） 後輩のバックダンサ&#