2026年5月20日、中国のSNS・小紅書（RED）「名探偵コナン」の完結をめぐる日本のファンの議論が紹介され、中国のネットユーザーから多くの反応が寄せられている。小紅書（RED）では、アニメ「名探偵コナン」で毛利蘭（もうりらん）役を長年務めた声優・山崎和佳奈さんが4月18日に亡くなっていたことをきっかけに、日本のファンの間で作品の完結をめぐる意見が二極化していると紹介された。SNS上では山崎さんを悼む声とともに、主要