ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケート女子シングルで銅メダルを獲得した中井亜美選手（18）が、千葉県の熊谷俊人知事のXに登場。制服姿の中井選手が「千葉県知事賞」を受賞したときの様子が公開された。千葉県知事賞は「冬のスポーツでは中井亜美さんが第1号」熊谷知事はXで、中井選手に「千葉県知事賞」を贈呈したことを報告。ミラノ五輪では「3Aを始め、難易度の高い演技を楽しそうに笑顔を浮かべながらやり切った姿