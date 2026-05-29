ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケート女子シングルで銅メダルを獲得した中井亜美選手（18）が、千葉県の熊谷俊人知事のXに登場。制服姿の中井選手が「千葉県知事賞」を受賞したときの様子が公開された。

千葉県知事賞は「冬のスポーツでは中井亜美さんが第1号」

熊谷知事はXで、中井選手に「千葉県知事賞」を贈呈したことを報告。ミラノ五輪では「3Aを始め、難易度の高い演技を楽しそうに笑顔を浮かべながらやり切った姿が今でも多くの方の記憶に残っているかと思います」と中井選手の演技を振り返る。

さらに、「千葉県知事賞は国際大会の成績等の基準により表彰するものですが、冬のスポーツでは中井亜美さんが第1号となります」と明かし、こう称えた。

「ご自身のレベルアップのため故郷を離れ、家族別々に暮らす決断を中井選手自身がされたと伺っています。ご両親・指導者・学校・関係者の支えと、何よりご自身の継続的なご努力によって大舞台で銅メダルをつかみとられたことに心から敬意を表します」

そして熊谷知事は、「中井選手のこれからのさらなる活躍を大いに期待し、県民とともにこれからも応援していきたいと思います」と今後にも期待を寄せた。

あわせて投稿された画像では、熊谷俊人知事、制服姿で「千葉県知事賞」の表彰状を手にする中井選手、千葉県のマスコットキャラ・チーバくんとの3ショットなどが公開されている。

この投稿には「チーバくん抱えてる中井選手が可愛すぎて床を転げている」「チーバくんぬい抱えながら話聞いてるw」「千葉から素晴らしい成績で帰国された中井さんを讃えます」といった声が寄せられた。