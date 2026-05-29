栃木県上三川町の強盗殺人事件でも見られる「事前下見」だが、2026年5月29日放送の「大下容子ワイド！スクランブル」（テレビ朝日系）では、この事前下見の実態を特集した。『鬼平犯科帳』に出てくる「嘗（な）め役」とは過去に愛知県警が窃盗グループから押収した手書きの「下見メモ」には、家族構成から住人の出勤時間、家の間取り、驚くのはカネの在りかまで詳細に記されていると、番組は報じる。この種の犯罪に、このような入