瀬戸内などの地方の宿泊施設に投資して新たな魅力を生み出し、地域活性化を目指すプロジェクトがあります。中国銀行は、この取り組みに地方銀行で初めて加わることを発表しました。 【写真を見る】【中国銀行】地方の宿泊施設に投資し地域活性化を目指すプロジェクトに参加へ【岡山】 中国銀行が、不動産投資会社のNBIホールディングスなどとともに取り組むものです。 プロジェクトでは、瀬戸内エリアを中心とする地方の