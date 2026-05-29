アイロボットジャパンは「Roomba Plus 515 Combo ロボット + AutoWash充電ステーション」（以降Roomba Plus 515 Combo）を5月29日（金）に発売しました。公式オンラインストア価格は12万9800円（税込）。月額レンタルプランは同6180円。 ↑アイロボット「Roomba Plus 515 Combo ロボット + AutoWash充電ステーション」。ロボット：30.3（奥行）×29.8（幅）×8.4（高さ）cm、充電ステーション：34（奥行）×33（幅）×48.5（高