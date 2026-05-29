中国では近年、新しい茶飲料業界の発展に伴って抹茶飲料の人気が高まっており、それぞれのブランドが多くの抹茶関連新商品を発表して消費者に歓迎され、飲料産業全体の急速な発展が促されています。今年第1四半期（1−3月期）に中国東部の浙江省から輸出された抹茶は1241．97トンで、輸出額は前年同期の8．3倍の1億4000万元（約33億円）に達しました。2025年には、調査対象になった42の茶飲料ブランドのうち、全体の60％超の27ブラ