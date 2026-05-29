1990年生まれの音楽プロデューサー・DJ、tofubeats（トーフビーツ）が、新作EP『Angels On The Dancefloor』を2026年5月29日にリリースした。本作は、AIボーカルを全面的に導入した前作EP『NOBODY』以来、約2年ぶりとなるオリジナル作品。現場での評判に裏打ちされた表題曲「Angels On The Dancefloor」をはじめとしたオリジナル6曲に加え、リミックス3曲を収録した全9曲収録。客演には、一十三十一、柴田聡子が参加。さらにリミキ