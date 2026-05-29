夏のレジャーシーズンを前に、新潟市消防局が水難事故に対応するための訓練を実施しました。 新潟市北区の南浜漁港で行われた訓練では、釣り人が誤って海に転落し流された想定で行われました。隊員たちは、救命ボートで救助した人を岸壁まで搬送。滑車を使って担架を引き上げるなど、一連の救助手順を確認しました。 ■新潟市北消防署 杉浦恭平消防士長 「ライフジャケットの着用や子どもから目を離