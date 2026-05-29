寺子屋は、スパイラルキュートとのライセンス契約締結に基づき、「ちいかわ」と「もぐもぐ（食べる）」をテーマにしたグッズショップ「ちいかわもぐもぐ本舗」3号店を7月18日、北海道・小樽の堺町通りにオープンする。また併設にて新たなテイクアウトショップ「ちいかわベビーカステラ」も同時オープンする。【画像】頭に“カステラ”がのったちいかわがキュート！「ちいかわベビーカステラ」ロゴ画像「ちいかわもぐもぐ本舗