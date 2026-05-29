「ちいかわもぐもぐ本舗」3号店が北海道・小樽にオープン 「ちいかわベビーカステラ」テイクアウトショップも併設
寺子屋は、スパイラルキュートとのライセンス契約締結に基づき、「ちいかわ」と「もぐもぐ（食べる）」をテーマにしたグッズショップ「ちいかわもぐもぐ本舗」3号店を7月18日、北海道・小樽の堺町通りにオープンする。また併設にて新たなテイクアウトショップ「ちいかわベビーカステラ」も同時オープンする。
【画像】頭に“カステラ”がのったちいかわがキュート！「ちいかわベビーカステラ」ロゴ画像
「ちいかわもぐもぐ本舗 小樽店」は、小樽らしいレトロな装いのちいかわたちが、北海道の旅を彩る。ここでしか手に入らない、限定デザインのおみやげや雑貨を多数用意しており、ちいかわたちと一緒に“ロマンあふれる小樽の旅”が楽しめる。
「ちいかわベビーカステラ」は、店内で焼き上げたふわふわベビーカステラやここだけのオリジナルグッズが楽しめるテイクアウトショップ。旅の途中にひとやすみ、ほっとひと息つけるような憩いの場所を提供する。
【画像】頭に“カステラ”がのったちいかわがキュート！「ちいかわベビーカステラ」ロゴ画像
「ちいかわもぐもぐ本舗 小樽店」は、小樽らしいレトロな装いのちいかわたちが、北海道の旅を彩る。ここでしか手に入らない、限定デザインのおみやげや雑貨を多数用意しており、ちいかわたちと一緒に“ロマンあふれる小樽の旅”が楽しめる。
「ちいかわベビーカステラ」は、店内で焼き上げたふわふわベビーカステラやここだけのオリジナルグッズが楽しめるテイクアウトショップ。旅の途中にひとやすみ、ほっとひと息つけるような憩いの場所を提供する。