「賃貸なのにご近所付き合いが活発」「まちと関わりあう賃貸住宅」として知られる高円寺アパートメント（東京都杉並区）。そんな“名物賃貸物件”に、2025年6月、新築の「テラス棟」が加わった。これまであった棟に比べると「単身層」が多いのが特徴。「ご近所付き合いはしない」のが都会に暮らすシングルの定番のようだが、ここではどうなのか。今回は3人の入居者に入居の経緯や暮らしについてお話を伺った。「女将」が橋渡し役に