反省なき被告に言い渡された「判決」「17年、刑務所に入って教育なども受けて、自分の考えに間違いがあったことがわかった気がしました。反省もしたのに今回みたいなことをしてしまって、すごく残念に思っています」出所から１年ほどで盗撮を繰り返した57歳の男は、自身の行為をこう悔やむのだった。女性４人に対する性的姿態等撮影や住居侵入、窃盗の罪に問われた鈴木将博被告（57）の判決公判が’26年５月27日、東京地裁で開かれ