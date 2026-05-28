日本時間２３時００分に米新築住宅販売件数（4月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 新築住宅販売件数（4月）23:00 予想66.7万件前回68.2万件（新築住宅販売件数) 予想-3.9%前回7.4%（前月比)