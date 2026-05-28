Vol.161-4 本連載では、ジャーナリスト・西田宗千佳氏がデジタル業界の最新動向をレポートする。今回は突如開発中止となった、ソニー・ホンダの電気自動車（EV）「AFEELA」の話題。共同開発の難しさと、今後の見通しについて解説する。 ソニー・ホンダモビリティ AFEELA 1 2020年のCESで発表されたコンセプトEV「VISION-S」がその出発点。2022年9月には「ソニー・ホンダモビリティ」が設立され、2025年1月には「AF