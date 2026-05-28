地域航空会社トキエアが、神戸と佐渡を結ぶチャーター便を運航しました。佐渡空港の本格運用は12年ぶり。地元や旅行関係者から期待の声も上がっています。 ■入澤芽生記者 「これからここ神戸空港から佐渡へ、トキエアの機体が飛び立ちます。」 トキの名前を冠した地域航空会社『トキエア』。設立当初から目指していた念願の佐渡へのチャーター便運航です。 ■トキエア 長谷川政樹COO