全国各地のうまいものを集めたイベント「シューイチ全国うまいもの博」が29日、秋田市の西武秋田店で始まります。秋田初出店も含め、今年は28の店の味を楽しむことができます。肉厚なひじきと、カリッとした梅の歯ごたえが癖になるご飯のおともに。サクふわ食感が手土産にもぴったりなメロンパン。29日から秋田市の西武秋田店で始まる「シューイチ全国うまいもの博」。全国の日本テレビ系列各局がおすすめする、28の店